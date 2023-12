Les naufragés

Jean-Louis Brochard, un escroc de la finance, traqué par la police, doit quitter précipitamment la France pour un paradis fiscal. Il se retrouve à prendre l'avion avec William Boulanger, un teinturier cocu, quitté par sa femme à l'aéroport, alors même qu'il l'attendait pour partir au soleil. Ils vont prendre les airs ensemble, quand soudain leur avion se crache sur une petite île... Là, l'aventure commence. Si le premier est un filou, égoïste, le second est généreux et un brin naïf. Les deux comparses que tout opposent vont devoir s'apprivoiser et s'organiser pour survivre, sur cette île qu'ils croient totalement déserte...Qui des deux se jouera de l'autre ?