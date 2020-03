Les tourtereaux divorcent

Institutrice trentenaire, Aurélie décide d'abandonner sa vie parisienne pour retourner s'installer dans le village de son enfance. Elle retrouve ses parents, Liliane et Marcel, qui sont sur le point de divorcer pour une faute vieille de trente ans. A cela s'ajoute le retour de Pierre, le premier amour déçu d'Aurélie, aujourd'hui époux de la maire du village. La jeune femme se retrouve à œuvrer, avec son frère Richard et des amis de la famille, pour réconcilier ses parents en leur faisant comprendre qu'il est bon, quand on aime, de pardonner. La situation devient inconfortable lorsque Pierre se montre déterminé à reconquérir le cœur d'Aurélie...