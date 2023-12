L'Homme au masque de fer

Aventure • Action | 1998

"Tous pour un, et un pour tous" : les trois mousquetaires et d'Artagnan se retrouvent dans ce récit de cape et d'épée, d'action et d'aventure. Leonardo DiCaprio joue le double rôle du cruel Louis XIV et celui du mystérieux prisonnier qui porte le masque de fer. Paris meurt de faim, mais le roi de France s'intéresse davantage aux affaires de débauchés de la cour. Les mousquetaires, joués par Jeremy Irons, John Malkovich et Gérard Depardieu forment un complot audacieux pour sauver la France de la tyrannie de son roi. Seul d'Artagnan, joué par Gabriel Byrne, s'oppose à eux. Film époustouflant d'intrigue, de danger d'action et d'amour.