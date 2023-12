L'homme au masque de fer

Paris 1660, Athos, Portos et Aramis sont désormais à la retraite. Seul d'Artagnan est resté fidèle au roi Louis XIV. Plus préoccupé par les frivolités de la Cour que par la misère de son peuple, le souverain veut séduire la fiancée du fils d'Athos, Raoul, et décide l'envoyer au front où ce dernier trouve la mort. Les trois anciens mousquetaires décident de se venger.