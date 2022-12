Lisa : Un Nouveau Destin - S01 E78

Lisa vit avec sa mère et sa demi-soeur Katja et rêve de travailler comme créatrice dans une agence de marketing branchée près de chez elle. Saura-t-elle vaincre sa timidité pour décrocher le poste de ses rêves et séduire Jonas, le jeune homme qui fait battre son coeur ?