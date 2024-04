L'opération corned beef

Squale est un agent secret, spécialisé dans les missions difficiles à la DGSE. Sa nouvelle mission : démanteler un réseau international de trafic d'armes et démasquer ainsi un traître au plus haut niveau de l'état français. Il surveille alors les activités du consul autrichien Burger et fait placer un micro dans la bague de sa secrétaire...