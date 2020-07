Mad Dogs - S01 E10 - L'ombre et la lumière

Lex est opéré à l’hôpital. Les autres l’ont laissé là. En rêve, il a la visite amoureuse de la déesse Xtabaï, sous les traits de la capitaine Moreno morte. Cobi recroise par hasard dans la rue la jeune fille qui l’a agressée il y a deux jours, Zinky. Pour se venger, il la frappe au menton. Cela déclenche une émeute. Cobi n’a la vie sauve que parce qu’il se fait embarquer par les flics. Gus est emmené à l’ambassade américaine par Tull, du FBI, pour y être interrogé. Il finit par tout avouer, et Tull l’arrête. Mais à ce moment, Rochelle, qui a été sauvée par des bergers, réapparaît. La CIA donne l’ordre de relâcher Gus et les autres, en échange de leur silence. Gus tente de joindre Joel et Cobi au téléphone, et passe prendre Lex à l’hôpital, conduit par Rochelle. Joel avait une enveloppe à remettre à Aaron de la part de Jesus. Mais Aaron est mort la veille dans l’explosion de sa voiture piégée. Dans la maison d’Aaron, Joel est arrêté par une gradée de la CIA nommée Paris. Celle-ci prend connaissance du contenu de l’enveloppe : Jesus exige le monopole de la drogue sur le Belize. Paris emmène Joel dans une pizzeria, et avec son aide, elle exécute le couple qui a acheté la drogue aux 4 garçons au tout début, sur le bateau. A cette occasion, Joel recroise brièvement les trois argentins sympa qu’il avait croisés dans la jungle. Joel récupère les passeports de Lex et de Cobi, qu’il a négociés contre le meurtre des dealers. Il appelle Helena et lui conseille de rester avec Cobi. Cobi, au poste de police, tente d’acheter la jeune femme policier mais elle fait mine de ne rien comprendre. Le nouveau capitaine l’interroge : Cobi dénonce la corruption de Sophia Moreno, en vain. Puis achète sa liberté en échange d’un nom : celui de Joel, qui a tué Sophie Moreno. Joel passe déposer le passeport de Lex à l’hôpital pendant son sommeil. Il cherche aussi Cobi, mais les flics l’arrêtent pour le meurtre de Sophia Moreno. En prison, Joel se retrouve face à Cobi. Celui-ci est rapidement libéré. Joel lui glisse son passeport et lui dit adieu. Cobi est à la banque nationale, il récupère une énorme somme d’argent (dont celui que lui a confié Angel Gibson) et le verse sur son compte. Il prend un billet retour en première classe. En prison, Joel appelle Paris. Celle-ci lui déclare qu’elle ne peut plus rien pour lui. Mais Joel a un marché à lui proposer... Via Paris, Jesus ordonne au capitaine de libérer Joel. Gus, Lex, et Cobi prennent l’avion de retour pour les Etats-Unis. Avant de partir, Gus est passé inviter Erica, la pharmacienne, à le rejoindre à Chicago. Joel, resté au Belize, a donné rendez-vous à Lawrence dans la villa de feu Milo. Lawrence arrive pour lui expliquer ce que faisait Milo et lui demander de prendre sa suite : il s’agit de blanchir l’argent de la drogue via des opérations immobilières, drogue que Lawrence revend avec la complicité de la CIA. Joel exécute Lawrence puis appelle Paris : « C’est fait ». Paris lui passe Jesus qui, de sa voix électronique, souhaite à Joel la bienvenue au Belize.