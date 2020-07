Mad Dogs - S01 E09 - Nulle part

Coby apprend à Joël qu’il a perdu une partie de l’argent. Joël lui demande de ne rien dire aux autres. Ils découvrent que le colis qu’ils doivent livrer contient un coupe-vent du FBI avec les initiales JM. Ils arrivent dans un village hostile et demandent à voir Jesùs. Un homme, Ruben, les pousse à boire mais Lex refuse. Ruben se montre menaçant. Alors qu’ils s’apprêtent à quitter les lieux, les hommes du village les ligotent et les conduisent dans une maison où une femme les attend : Jazmin. Celle-ci demande à parler seule à seul avec celui qui a tué la capitaine de police, c’est-à-dire Joël. Joël dit à Jazmin qu’il pense que Jesùs et elle ne font qu’un. Elle lui rétorque que Jesùs était son père. Pendant que Coby, Lex et Gus attendent dehors, Ruben vient les voir soi-disant pour s’excuser mais il poignarde Lex. Jazmin les autorise à transporter Lex à l’hôpital. Pendant ce temps, Aaron tombe dans un guet-apens et sa camionnette explose. Tull croise Gus dans un couloir de l’hôpital et lui demande de le suivre.