Mad Dogs - S01 E01 - L'enfer au paradis

Quatre amis de longue date – Lex, Joel, Cobi et Gus – sont invités au Belize par Milo, autre pilier de la bande. Milo a fait fortune dans l’immobilier et tenait à faire découvrir sa nouvelle propriété avant tout le monde à ses vieux amis qu’il connaît depuis la fac. Les quatre comparses découvrent un cadre paradisiaque au bord de l’eau, et Milo les reçoit comme des princes. Mais, très vite, les relations douteuses de Milo et une suite d’événements étranges vont transformer les vacances de rêve en cauchemar.