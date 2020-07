Mad Dogs - S01 E02 - Le sort s'acharne

Milo est mort, on l’enterre à la va-vite. Le Chat a donné 24 heures à Joel, Cobi, Gus et Lex pour lui ramener le bateau qu’ils ont volé à « Jésus ». Sur le bateau, Cobi récupère le caméscope qu’il avait oublié à bord. Une embarcation légère les accoste. Un couple (Agnès et Johan), accompagné d’un cerbère armé, vient prendre livraison d’un énorme stock de drogue (poudre blanche, non nommée) qui se trouvait à bord. Les 4 font semblant d’être au courant et héritent d’un sac bourré de 5 millions d’euros en dollars. Ils décident de rentre le tout à Jésus. Gus établit un plan : il faut louer une voiture, mettre l’argent dans le coffre, laisser la voiture sur un parking, rentrer aux USA puis envoyer la clé de la voiture à Jésus. Le plan est adopté. Lex et Cobi retournent à la villa chercher la voiture de Milo pendant que Joel et Gus gardent l’argent quelque part dans la nature. A la villa, Angel attendait Cobi pour les papiers qu’il lui avait promis, il tente de s’en débarrasser mais elle insiste, elle attendra encore. Cobi et Lex récupèrent un paquet déposé devant la grille. Plus tard, Ils s’aperçoivent que le paquet contient un flingue et des balles. C’est Joel qui se charge de prendre le flingue. Gus crée involontairement un accident de voiture avec une femme du coin, Erica. Celle-ci leur subtilise une liasse de billets et en échange ne se plaint pas à la police. Les 4 finissent par garer la voiture de location pleine de billets et rentrent à la villa. Mais le pied de Milo a été déterré et il faut cacher son corps. Ils tentent de le mettre dans le congélateur. Cobi se voit obligé de signer pour Angel un ordre de transfert de fonds (pour une somme importante) via une société écran des iles Caïman. Sophia, la femme-flic, sonne à la grille. Elle est courant de tout, apparemment. Elle tente de proposer à Gus de tout lui dire en échange d’un billet retour chez lui. Gus refuse, et Lex ouvre la grille à la femme flic via la télécommande. Le Chat rôde.