Mad Dogs - S01 E03 - La peur du Chat

Harcelés par Sophia, Lex, Joel, Cobi et Gus tentent de dissimuler le corps de Milo, puis décident de s’en débarrasser en le jetant par-dessus bord dès qu’ils seront sur le bateau. Entre temps, les quatre amis iront récupérer l’argent laissé dans le coffre de la voiture de location et Gus tentera de convaincre Erica de rendre la liasse qu’elle a prise après l’accrochage. Une fois sur le bateau, rien ne se passe comme prévu et le yacht finit enlisé dans un banc de sable. Ne pouvant tenir les délais de l’ultimatum, les quatre amis vont devoir affronter le chat.