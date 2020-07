Mad Dogs - S01 E04 - Courage, fuyons !

Gus, Cobi, Lex et Joel ont décidé d’aller remettre le sac d’argent à l’Ambassade américaine, pour demander de l’aide. Mais l’ambassadeur vient de mourir, l’ambassade est fermée. Ils décident alors d’aller trouver la police locale. Là, Sophia, qui est aussi le capitaine Moreno, fait semblant de ne pas les connaître. Ils décident alors de partir à l’aéroport pour s’enfuir. Mais Gus et Lex ont laissé leurs passeports à la villa. En chemin, la voiture, avec Gus au volant, heurte un tapir, la voiture est fichue. La bande des 4 parvient à la villa à pieds. Mais le Chat, qu’ils avaient laissé dans le puits, s’est enfui. Et les deux passeports de Lex et Gus ont disparu. Ils décident alors de prendre l’argent pour financer leur retour aux USA en taxi. Mais quelqu’un a mis un cadenas sur la grille et pointe sur eux le laser rouge d’une arme de précision. Ils s’enferment tant bien que mal dans la cuisine. Ayant coupé l’eau et l’électricité pour bouger les meubles, le siège est difficile. La nuit, des fusées éclairantes rouges montent dans le ciel. Le capitaine Moreno, qui s’est faite sermonner par Jesus via un telephone portable, cherche le bateau perdu. Elle le retrouve, avec le corps de Milo en décomposition à bord. Elle s’aperçoit que la drogue a disparu de sa cache sur le pont. Les 4 utilisent la lumière des signaux pour zoomer sur le portail avec des caméras video. Ils n’y voient qu’un seul homme. Ils décident de passer le barrage en force. Ils se déguisent en sauvages effrayants et au petit matin, se jettent sur le type qui s’enfuit. Mais ce n’est plus le gros flic de la veille. C’est un livreur de bagages, la valise perdue de Gus a été retrouvée par la compagnie aérienne. Il leur rend la valise s’enfuit avant que les 4 hommes n’aient la présence d’esprit de monter dans sa camionnette. Ils retournent se laver dans la piscine de la villa. Là, ils sont surpris par le capitaine Moreno, armée, qui menace de les abattre. Joel, qui avait toujours le pistolet du début sur lui, l’abat de plusieurs balles dans la gorge et dans la tête. Sophia, morte, tombe dans la piscine.