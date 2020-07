Mad Dogs - S01 E05 - Une lueur dans la nuit

Joël, Lex, Gus et Cobi acceptent de partir avec Rochelle, une chargée d’affaires de l’ambassade US, afin de franchir la frontière. Mais leur conversation avec Rochelle s’envenime et celle-ci s’arrête devant des ruines. Elle s’enfonce, seule, dans la jungle pour soulager une envie pressante. Les garçons voient passer un troupeau de chèvres. S’inquiétant de ne pas voir revenir la jeune femme, ils partent à sa recherche et se retrouvent devant un ravin. Ils supposent qu’elle a été effrayée par le troupeau et a fait une chute. Ils continuent la route à pieds. Un homme leur propose de passer la frontière à bord d’un bateau mais une patrouille de gardes-côtes leur signale qu’ils ont traversé une zone contaminée. Pendant ce temps, le gérant d’une supérette découvre le cadavre dans la piscine de la villa. Plus tard, lui aussi est retrouvé mort dans la piscine. Il a probablement été abattu par le Chat.