Mad Dogs - S01 E06 - Un lézard

Alors qu’ils voulaient passer au Guatemala, Gus, Lex, Cobi et Joel se sont fait intercepter et placer dans un centre de quarantaine contre la variole, quelque part au Belize. Ils n’ont pas le droit de téléphoner et doivent attendre le résultat de leurs analyses. Un lézard s’est introduit dans leur box, que Gus cache et qu’il appelle Leslie. Ils déposent à la consigne le sac jaune plein d’argent. Joel est le premier à sortir. Il prend un quart de l’argent et marche dans la jungle, il cherche à rejoindre Barranco. Il rencontre trois jeunes campeurs argentins sympathiques : Hugo, Mateo et Isabel ; Il passe un moment avec eux. Ils lui proposent de l’emmener à Belize City, Joel refuse. Cobi est le deuxième à sortir. Lui aussi prend un quart de l’argent. Il est accueilli pour manger par une femme d’un village puis reprend son chemin pour passer au Guatemala avec les contrebandiers. Un vieil homme à l’accent allemand vient vendre à Lawrence un renseignement : ils ont été vus la veille en ville. Lawrence reçoit un message de Jesus via la jeune fille aux verres en plastique. Il fait répondre qu’il va s’occuper des 4 américains. Lex, puis Gus, sortent finalement du centre, le sac en bandoulière. Ils ne retrouvent pas les deux autres, et n’ont pas leur passeport. Dans un carnaval, un nain masqué leur dérobe le sac mais ils réussissent à le reprendre et à échapper à leurs poursuivants et à la police. Gus appelle Erica à la pharmacie, qui accepte de venir les chercher. Cobi passe au Guatemala, tente de procéder au transfert des fonds sur son compte et se paie un hotel de luxe. Joel se fait kidnapper par Lawrence et appelle Cobi: Lawrence exige de récupérer tout l’argent immédiatement.