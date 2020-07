S01 E08 - Gros poissons

Lex, Cobi, Joel et Gus ont été faits prisonniers par Lawrence, ils sont enfermés dans le garage de la villa de feu Milo. Au matin, ils sont réveillés par Aaron, qui se présente comme un américain capable de les sortir du Belize moyennant une certain mission. Les 4 garçons sont emmenés à Camp Chiquibul, la centre de pisciculture géré par Aaron. Ce centre est une couverture pour une base de la CiA, dont Aaron fait partie. Il passe un marché avec le quatuor : Ils devront livrer un paquet à Jesus dans la montagne. Au retour, ils retrouveront leurs passeports et seront raccompagnés aux Etats-Unis. Lawrence se charge d’aller retrouver la moitié de l’argent volé par Erica (que Cobi lui a dénoncée). Il fait pression sur des fermiers déjà à sa solde en tant que mules pour sa drogue et leur demande d’intercepter la Corolla bleue d’Erica. Chose rapidement faite, toute la famille d’Erica est faite prisonnière dans une cage à la ferme. Mais la grand-mère d’Erica refuse de dire où est l’argent. Aaron s’aperçoit qu’il manque la moitié de l’argent. Il se met dans une rage violente, car on ne l’avait pas informé. Cobi dénonce Erica pour la deuxième fois. Lawrence appelle Aaron pour lui dire que l’argent l’attend à la ferme. Au lieu de le remercier, Aaron lui reproche de ne pas l’avoir informé avant. Lawrence change de ton et l’insulte copieusement. Aaron le menace en termes à peine voilés. Arrivée d’Aaron et des 4 gars à la ferme. Aaron leur confie un pistolet et leur intime l’ordre d’aller faire parler la famille d’Erica. Il les attend dehors. La discussion se passe mal. La grand-mère d’Erica refuse toujours obstinément de dire où elle a caché l’argent. Le chaos gagne. Un chien aboie sans cesse. Aaron intervient et égorge le chien de la famille. L’argent est retrouvé dans la tombe du grand père. Après un discours de motivation à l’américaine, proche du ridicule, Aaron remet le paquet à livrer aux 4 et leur souhaite bonne route. Ils partent livrer le paquet à Jesus. Il fait nuit, Lex conduit. Il a, par deux fois, la vision d’une femme en tunique blanche marchant le long de la route.