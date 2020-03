Merci pour tout, Charles

Caroline Delacour est une mère et épouse exemplaire, qui a voué sa vie à sa famille. A 54 ans, elle peut se réjouir d'avoir une vie paisible, deux superbes enfants et un mari dévoué. Quand soudain, un jour de Saint-Valentin, son mari lui annonce qu'il a rencontré une autre femme et qu'il la quitte après plus de 30 ans de mariage harmonieux, son monde s'effondre. Elle se retrouve avec très peu d'argent, très peu d'amis, et elle devra quitter l'appartement où elle a été si heureuse si elle ne trouve pas un travail rapidement. Mais quel genre de travail peut trouver une femme qui n'a jamais travaillé ? Sa sœur et son beau-frère n'ont de cesse de vouloir lui présenter le nouvel homme de sa vie, l'homme providentiel qui résoudra tous ses problèmes. Et tant pis s'il n'est plus tout jeune, s'il est un peu chauve et très ennuyeux. Au point où elle en est... Un jour, par hasard, elle est prise comme démonstratrice dans un supermarché. Contre toute attente, elle va s'en tirer avec les honneurs, et prouver à tout le monde qu'à 54 ans elle n'est pas seulement une ratée... et qu'elle peut s'en sortir et retrouver la joie de vivre.