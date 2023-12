Moi, moche et méchant

Comment assombrir un charmant quartier résidentiel avec ses belles résidences, ses jolis portails, sa douceur de vivre ? Tout simplement en apercevant la sinistre demeure d'un dénommé Gru. Et surtout, comment le définir ? Il s'agit, en fait, d'un grand vilain dans toute de splendeur, entouré de ses subalternes, prêt à tout pour... voler la lune ! Doté d'un véritable arsenal, il est déterminé à arriver à ses fins, quitte à anéantir ceux qui voudraient l'en empêcher. C'est sans compter sur l'existence de trois jeunes orphelines qui vont complètement bouleverser son existence en voyant en lui... un papa ! Gru affronte alors la plus grande épreuve de sa vie : faire face à Margo, Edith et Agnes, trois fillettes en quête d'amour paternel...