On ne choisit pas sa famille

Alex et Kim, un couple homosexuel, rêvent plus que tout d'adopter l'adorable petite Maï, une fillette thaïlandaise orpheline, rencontrée lors d'un précédent voyage en Asie. Pour autant, la loi est formelle : seuls un homme et une femme mariés peuvent légalement adopter un enfant en Thaïlande. Alex propose alors un marché à son frère, César, concessionnaire de voitures de luxe dont l'établissement est au bord de la faillite… S'il se fait passer pour le "mari" de Kim sur place, elle lui donnera les fonds nécessaires pour sauver le garage familial. Pour César, l'occasion est rêvée. Comment ne pas accepter de joindre l'utile à l'agréable en s'envolant pour la Thaïlande ? Pourtant, le voyage s'annonce cauchemardesque dès l'embarquement car Kim et son "mari" ne se supportent absolument pas ! Dès leur arrivée à Bangkok, le "couple" se fait remarquer par les autorités et leur bonheur conjugal ne saute pas aux yeux du docteur Luix venu les accueillir à l'aéroport...

En savoir plus sur Muriel Robin