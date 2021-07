Séries & Fictions ・ Parents mode d'emploi, à partir du 10/07 sur TF1 SF

Ils s'appellent Isa et Gaby Martinet. Ils ont 40 ans. Ils sont parents. 3 enfants, adolescents. Et ils galèrent. entre désaccords, ratés, découragements et parfois petites ruses, vivez le quotidien de ces parents qui nous ressemblent.