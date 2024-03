Horreur • Drame

Durant une parade d'Halloween, le jeune Charlie disparaît. Un an plus tard, son père, le professeur d'histoire Mike Cole (Nicolas Cage) est toujours hanté par d'effrayantes visions dans lesquelles il voit son fils. Accompagné de son ex-femme Kristen (Sarah Wayne Callies), il poursuit inlassablement les recherches pour comprendre ces messages et retrouver son fils. Ses investigations vont le conduire vers d’anciens secrets qui auraient dû rester cachés à jamais. Mais s'il veut sauver son fils, le temps lui est compté car les portes du surnaturel ne s'ouvrent qu'une seule fois par an...