Proposition indécente

Liés depuis leurs études secondaires, mariés à vingt ans, David, architecte, et Diana, agent immobilier, forment un couple modèle. Tout irait bien sans une récession qui réduit presque à néant leurs ressources avec le risque de saisie de la villa de leurs rêves. Dans l'espoir de se refaire, ils décident de jouer leurs derniers cinq mille dollars à Las Vegas, mais ils perdent tout. John Gage, un joueur milliardaire, demande à Diana d'être son porte-bonheur. Il gagne un million de dollars et remercie le couple en lui offrant, en autres, une suite dans le plus beau palace. Diana ayant dit que l'argent ne peut pas tout acheter, Gage offre au couple un million de dollars pour une nuit avec elle. Ils refusent d'abord, puis acceptent le lendemain en pensant qu'ils auront la faculté de tout oublier rapidement...