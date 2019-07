Prenez un homme politique intègre, une épouse ambitieuse, un conseiller malhonnête, une attachée de presse bienveillante et un coach incompétent. Saupoudrez d’une poignée d’intentions malhonnêtes et d’ambitions mal placées Rajoutez une dose de mauvaise foi au parfum de mœurs douteuses. Versez un zeste de courage au jus de résistance. Mélangez le tout dans une campagne présidentielle ou tous les coups sont permis. Laissez Mijoter 1h30 et vous obtenez « RÉGIME PRÉSIDENTIEL » . Une pièce montée au délicieux goût de comédie ou les rires nous rappelleront à quel point la politique et le théâtre ont parfois en commun le goût de la farce !