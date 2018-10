Roadies - Saison 01 Episode 1 - Le grand cirque de la vie

Le Staton-House Band est en pleine tournée à travers les États-Unis et l’équipe de roadies menée par Bill Hanson, le régisseur, et Shelli Anderson, la directrice de production, travaillent d’arrache-pied chaque soir pour que le groupe puisse offrir le meilleur concert possible à ses admirateurs. Kelly Ann, la technicienne lumière, s’apprête à quitter cette petite famille itinérante pour entamer des études de cinéma, mais ses adieux sont un peu gâchés par deux évènements perturbateurs : l’irruption en coulisses de Natalie Shayne, une fan du groupe qui harcèle le groupe en le suivant de ville en ville, et l’arrivée au sein de l’équipe de Reg Whitehead, un conseiller financier chargé d’apurer les comptes. Tout le monde va devoir se retrousser les manches pour que le concert du soir se déroule sans le moindre problème.