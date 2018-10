Roadies - Saison 01 Episode 10 - Dernier concert

Toute l’équipe et de nombreux artistes se sont réunis au Forum d’Inglewood pour rendre hommage à Phil. Des grands noms de la musique se succèdent sur scène pour lui offrir un dernier concert. Bill demande à Kelly Ann de prendre la parole et de révéler ce que Phil lui a dit en rendant son dernier soupir. Sean fait une visite surprise à Shelli et lui propose de l’emmener aux Maldives et de faire un bébé. Mais celle-ci se rend compte qu’elle a changé, et qu’aujourd’hui sa vie n’est plus auprès de Sean mais auprès de Bill. Bill et Reg ont réalisé les dernières volontés de Phil, qui vont surprendre tout le monde : il n’a pas voulu être dans un cercueil, mais être « empaillé », debout les bras en croix, pour que tout le monde puisse lui faire un dernier câlin. Reg affronte Preston et lui annonce être au courant de sa manipulation, qui consistait à tout faire pour que le groupe se sépare. Preston est donc fou de rage de constater que Christopher et Tom sont à nouveau réconciliés. Reg récupère enfin sa valise et s’apprête à retourner en Angleterre. Il demande alors à Kelly Ann de le suivre, mais celle-ci refuse. Assis dans l’avion avant le décollage, il visionne le film qu’elle a fait pour lui et qui retrace toute la tournée avec le Staton-House Band. Il décide alors de ressortir et de la rejoindre.