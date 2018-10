Roadies - Saison 01 Episode 2 - Qu'est-ce que Phil ferait ?

Les déboires s’enchaînent pour le Staton-House Band. Bill est obligé de prendre la place de Phil après le renvoi de celui-ci, mais il a du mal à assumer la pression inhérente à cette fonction. Les choses ne s’arrangent pas pour lui quand l’équipe découvre que leurs caisses de matériel ont été dissimulées aux quatre coins de la salle de concert et que Shelli vient lui apprendre que les coupables ne sont nuls autres que The Head and the Heart, le groupe assurant la première partie du concert. De son côté, Kelly Ann se sent mis à l’écart après son retour au sein de l’équipe et en essayant de regagner les faveurs de ses camarades, se retrouve chargée par Shelli de programmer un prompteur pour Tom, le chanteur. Quant à Reg, il se trouve dans l’obligation de renvoyer une personne supplémentaire, tout en devant composer avec l’hostilité de toute l’équipe. Il décide donc de procéder à des entretiens individuels afin d’apprendre à mieux connaître le rôle de chaque membre de l’équipe.