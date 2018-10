Roadies - Saison 01 Episode 3 - La lettre de Bryce Newman

L'équipe est révulsée par un article du grand critique Bryce Newman qui descend en flamme « leur » groupe. Pour tenter de rattraper le coup, Reg Whitehead invite Bryce au concert dans l'idée de le caresser dans le sens du poil pour rentrer dans ses bonnes grâces, et demande à l'équipe de le traiter comme un roi. Wes, qui prend l'affaire très à cœur, interprète de travers les instructions de Reg et concocte un café hallucinogène qui va amener le grand critique à monter sur scène avant de redescendre sur terre en ayant retrouvé le goût de ce qui est essentiel dans la musique. De son côté, Luke est trop pris par la venue de son vieil ami Lindsey Buckingham en première partie, pour suivre l'affaire de près... Il en perd même le fil de ses aventures sentimentales. Et sur ce registre, Shelli devient, contre toute attente, la conseillère conjugale de Donna !