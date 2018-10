Roadies - Saison 01 Episode 4 - La ville dont on ne doit pas prononcer le nom

Arrivée à Louisville, dans le Kentucky, toute l’équipe du Staton-House Band s’apprête à profiter d’une journée de repos bien méritée, mais les projets de chacun sont rapidement anéantis par deux évènements imprévus. Suite à une maladresse de Reg, tous les techniciens se retrouvent coincés à bord de leur bus et doivent accomplir un certain nombre de tâches afin de briser une malédiction liée à un des plus grands groupes de rock de l’histoire. De leur côté, Shelli et Bill partent à la recherche de Bill, le bassiste de groupe qui a disparu sans laisser la moindre trace. En chemin, Bill va devoir affronter les conséquences de ses actes à l’époque où il faisait la fête plus que de raison