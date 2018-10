Roadies - Saison 01 Episode 5 - Famille et amis

Le groupe s'apprête à jouer à domicile, à Denver, le berceau du groupe. Tout le monde est tendu à l'idée de retrouver famille et amis... voire anciens amours. Janine, ex de Christopher, qui a inspiré la chanson phare du groupe, annonce qu'elle va venir. Christopher ne veut pas la voir, et c'est Reg qui va se charger de l'accueillir et chercher à lui arracher des souvenirs pour étoffer son coffret collector. Bill, de son côté, part en quête d'une veste mythique chez son ex-femme, et en profite pour faire amende honorable. Ce faisant, il abandonne Shelli à son sort. Shelli dont le mari ne viendra pas, est dans tous ses états. L'influence de la super-lune la pousserait dans les bras du premier stagiaire venu si elle ne se retenait pas. Elle ignore encore qu'elle va finir dans ceux de Bill. Quant à Kelly-Ann, elle se bat contre une rumeur qui fait d'elle la maîtresse de Reg. Mais se bat-elle réellement ? Pendant ce temps, Mike Finger, le fondateur du site de fans du groupe, erre de l'un à l'autre.