Roadies - Saison 01 Episode 6 - Ainsi va la vie

Le Staton-House Band s’apprête à donner son deuxième concert à domicile à Denver, dans le Colorado. En dépit des avertissements de Bill, Reg parvient à convaincre Christopher de laisser Janine venir en coulisses dans l’espoir qu’ils puissent tourner la page sur leur histoire et repartir du bon pied. Shelli éprouve des regrets vis-à-vis de sa nuit passée avec Bill et à sa grande surprise, ce dernier semble tout à fait d’accord qu’il ne doit plus rien se passer entre eux. Wes emmène Winston prendre une leçon de guitare avec une légende du rock, mais tout ne se passe bien aussi bien qu’il l’avait espéré. Pendant ce temps, Donna se retrouve forcée de passer la journée en compagnie de Tom, le chanteur du groupe.