Roadies - Saison 01 Episode 7 - La saison des tapis

Bill apprend que Christopher s’est remis à boire. Il apprend aussi que la tablette et l’album de fin d’année de Christopher ont disparu. D’après Puna, ce serait Finger qui aurait dérobé les objets. Bill se rend donc chez le fan, accompagné de Reg et de Phil, qui a fait son grand retour dans l’équipe. Les trois hommes découvrent avec émerveillement une pièce très chère à Finger, dans laquelle sont entreposée des tas d’objets liés au Staton-House Band. C’est l’anniversaire de Shelli et Phil lui annonce que Sean a caché un cadeau pour elle dans les gradins de la salle de concert ou le Staton-House Band doit se produire le soir même. Halsey, qui doit faire la première partie du concert, propose à Wes de rejoindre son équipe de techniciens. Parallèlement, la grande photographe Abby Van Ness doit faire des photos du groupe en backstage pour la couverture de Vanity Fair, mais l’artiste caractérielle a du mal à accepter les contraintes de temps que tente de lui imposer Shelli, et rien ne se déroule comme prévu.