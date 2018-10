Roadies - Saison 01 Episode 9 - Le concert d'entreprise

Le Staton-House Band se rend au quarantième anniversaire de la société Fun Co afin de donner un concert spécial pour tous les employés. Les membres de l’équipe sont loin d’être ravis de se trouver là, mais tout le monde fait en sorte de se montrer aussi professionnel que possible. Bill se retrouve à faire le point sur sa relation avec Shelli, croyant celle-ci aux funérailles de son beau-père, mais il a la surprise de la voir revenir plus tôt que prévu. Reg se sent mal à l’idée d’être le catalyseur de la séparation du groupe et fait tout pour réparer son erreur tout en essayant tant bien que mal de déclarer sa flamme à Kelly Ann.