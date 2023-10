Sacrées Sorcières

Un jeune garçon et sa grand-mère sont confrontés à un groupe de sorcières et leur terrible chef. 1967. Bruno, un jeune orphelin, vient s'installer chez sa grand-mère à Demopolis, une petite ville située en Alabama. Il doit alors s'habituer à une vie très différente de celle qu'il avait à Chicago. Il découvre bientôt l'existence des sorcières et apprend qu'elles vivent près de chez lui...