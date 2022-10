Sacrées Sorcières - Avec Anne Hathaway

C'est l'histoire effrayante, drôle et imaginative d'un jeune garçon de sept ans et de sa grand-mère qui sont confrontés à un groupe de vraies sorcières et à leur terrible chef... Oui, oui, les sorcières existent bien ! Bruno, un jeune orphelin vient vivre chez son adorable grand-mère, dans la petite ville rurale de Demopolis, en Alabama. Tandis que le petit garçon et sa mamie croisent la route de sorcières aussi séduisantes que redoutables, la grand-mère entraîne notre héros en herbe dans une somptueuse station balnéaire. Malheureusement, ils débarquent au moment même où la Chef Sorcière réunit ses sbires venus du monde entier - incognito - pour mettre en oeuvre ses sinistres desseins...