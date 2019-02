Le premier épisode de la saison 13 disponible en avant-première sur MYTF1 Premium

Par Pauline CONSEIL | Ecrit pour TF1 Séries Films |

Avant-première

Jeudi 7 mars prochain, TF1 lancera la nouvelle saison de Section de recherche. Si vous êtes un abonné SFR, Orange, Bouygues, Numericable ou encore Free, découvrez le premier épisode inédit de la série sans plus attendre et ce, pour une durée de 7 jours !

Saison 13 - Episode 1 : Mauvais sort

Dernière scène de crime : Lucas et Bernier ont découvert un cadavre dans un container en provenance de Nouvelle-Calédonie… Près du corps, le téléphone de Sara qui contient un appel au secours ! Quel lien Sara, l’ancienne collègue et grand amour de Lucas, a-t-elle avec ce meurtre? Est-elle en danger? Ou coupable? Bernier, Rose et Lucas s’envolent vers Nouméa pour enquêter sur ce meurtre et retrouver la trace de Sara. Aucun d’entre eux n’a la moindre idée de ce qui les attend sur cette île qui possède ses propres codes… Cette enquête au bout du monde va bouleverser les équilibres de l’équipe et laisser des traces. Nos gendarmes se jettent à corps perdus dans des enquêtes de plus en plus complexes dont ils ont du mal à se défaire. Lucas est sur le point de perdre la garde de son fils, Rose voit son lourd passé ressurgir au cours d’une enquête et Bernier découvre un secret qui va changer sa vie …

Cette saison 13 compte 12 épisodes, dont les deux premiers tournés en Nouvelle-Calédonie.

Section de recherches - Saison 13, à découvrir Jeudi 7 mars, 21h sur TF1