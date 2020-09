Section de recherches : les premières révélations sur saison 6

La 6e saison de Section de recherches explore de nouveaux univers, à commencer par celui de ses propres personnages... Focus et révélations sur ces épisodes inédits avec la créatrice et productrice de la série, Dominique Lancelot. Rendez-vous sur TF1 et MYTF1.fr dès le jeudi 26 avril à 20h50

Quels sont les éléments clés de cette nouvelle saison ?

Les enquêteurs de la SR vont se plonger dans des domaines très différents comme la tauromachie, le monde de la danse ou encore des escorts boys... En termes d'histoires, les mobiles sont toujours variés : passion, chantage, rivalité, frustration... Nous abordons un peu plus de meurtres à connotation sexuelle cette année. Notre volonté était également d'explorer encore plus l'intimité des personnages, même si l'enquête reste le héros.



La relation de Mathilde et Ghemara va-t-elle évoluer ?

Ils vont faire face à des problèmes de couple, puisque Mathilde ne semble pas prête à s'engager ni à faire un enfant. Elle souhaite tout d'abord que Ghemara parte à la recherche de son père et découvre ses origines. Elle va cependant s'apercevoir qu'elle ne peut vivre sans lui !



Fanny semble de son côté vouloir se rapprocher de Bernier...

Un événement va lui ouvrir les yeux : son ex-mari revient dans sa vie et tente de la reconquérir, elle s'aperçoit alors qu'elle est amoureuse de Bernier. Malheureusement, ce n'est pas réciproque. Bernier va d'ailleurs vivre un coup de foudre torride avec une Américaine (jouée par Sofia Milos) impliquée dans une enquête. Fanny prendra donc la décision de quitter la SR avant la fin de la saison.



Et pour le reste de l'équipe ?

Nadia rompt avec le père de Luc et continue de jouer au chat et à la souris avec Marco. Quant à Luc, le scénario ne lui accorde toujours pas d'histoire d'amour cette saison, mais cela pourrait venir ! On s'attarde cependant un peu plus sur son passé, puisque, le temps d'un épisode, il retrouve ses amis d'enfance.



Encore une fois, la série accueille de nombreux visages connus des téléspectateurs*

Les guests sont plus nombreux car Section de recherche a gagné en maturité. Les comédiens viennent désormais volontiers nous rendre visite. Nous avons ainsi accueilli Catherine Allegret, Simon Astier, Elsa Lunghini, Wadeck Stanczak, Sofia Milos des Experts... Ces apparitions permettent aux téléspectateurs de retrouver des visages familiers. Pour l'équipe, c'est aussi l'occasion d'échanger avec des comédiens de qualité et de donner le meilleur de soi. La série est ainsi tirée vers le haut.

Nous recherchons également constamment des talents nouveaux. Par exemple, la prochaine James Bond Girl, Bérénice Marlohe, tournait avec nous il y a quatre ans !



Comment expliquez-vous le succès de Section de recherches sur la durée ?

Le public a maintenant identifié nos héros et aime les retrouver. Nous essayons donc de lui proposer des univers différents et originaux pour entretenir sa curiosité. Notre ambition est de distraire et de surprendre. Pour cela, nous nous amusons avec les histoires, les enquêtes et les personnages... Il faut avoir le goût des spéculations policières ! Cette année, nous avons misé sur les bateaux, les toréros, les casinos... Nous nous penchons sur une histoire d'extraterrestres pour la prochaine saison ! Autre raison du succès : l'équipe est toujours extrêmement soudée, nous aimons travailler ensemble et cela se ressent à l'image.





*Cette saison, Section de recherches accueille également Christine Lemler, Laetitia Fourcade, Arnaud Binard, François-Eric Gendron, François-David Cardonnel, Ariane Brodier...