Section de recherches : un épisode inédit ce soir avec un invité surprise

Toute l’équipe de Section de recherches vous donne rendez-vous ce soir pour un épisode inédit de la dixième saison. A cette occasion, un invité qui ne vous est pas étranger fera son apparition, à savoir Rémi Marsy vu dans Le Secret d’Elise.

Quand les univers de la télévision s’entrecroisent, ça donne une rencontre insolite entre Rémi Marsy de la fiction Le Secret d’Elise et l’équipe de Section de Recherches. Martin Bernier et ses collègues vont en effet devoir enquêter sur la mort de Christophe Garcia interprété par l’acteur Stéphan Guérin-Tillié. Dans ce cinquième épisode de la saison 10 de la série policière, le changement de vie soudain et la mort de ce personnage intrigue énormément nos enquêteurs. Peu après la découverte du corps dans les gorges du Var, Bernier et son équipe remonte le fil de son histoire. Ils constatent ainsi que ce comptable ordinaire et hypocondriaque avait plaqué sa femme et son travail deux mois auparavant pour mener une vie dissolue.

Découvrez vite un extrait inédit du nouvel épisode de Section de recherches, intitulé Saut de l’ange :

Un air de déjà-vu

Si la tête de Christophe Garcia incarné par Stéphan Guérin-Tillié vous est familière, c’est parce que vous avez déjà croisé sa silhouette dans une fiction à succès de TF1. En effet, l’acteur donne vie au personnage de Rémi Marsy adulte dans Le Secret d’Elise. Ce dernier incarne le frère de Valentine, celle qui voyait le fantôme d’Elise. Mais en 2015, ce dernier est bien plus préoccupé par le retour de Yanis à Bellerive. Car Catherine, son actuelle compagne, ne semble pas avoir oublié son amour de jeunesse pour ce dernier. Stéphan Guérin-Tillié a fait de nombreuses apparitions dans différentes séries : La Croisière, Diane, femme flic, Confidences, Suspectes, Sauveur Giordano…

Rendez-vous donc ce soir dès 20h55 pour ce nouvel épisode inédit. Ne ratez surtout pas cette enquête prenante et complexe avec un dénouement des plus surprenants.