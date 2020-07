Section de recherches - S10 E09 - Cocoon

En plein dimanche, Laurent Pastoré quitte sa femme et ses enfants pour un rendez-vous de travail. Quelques heures plus tard, il est retrouvé à moitié nu dans la suite d’un grand hôtel, étranglé ! S'agit-il d'un jeu sexuel qui a mal tourné ? D'un rime passionnel ? Le jeune père de famille cachait incontestablement une double vie. Pourtant, tout ramène à son entreprise, Cocoon, start-up florissante vantant bien-être et sérénité. Quel est le lien ?