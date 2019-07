Section de recherches - L'enfance de l'art

Pour son dernier jour, Marc, le beau stagiaire palefrenier d'un château datant du XVIIIe siècle, salue les membres de la famille de Claussade qui l'ont accueilli. Quelques instants plus tard, on le retrouve assassiné dans le parc du château... Très vite, les gendarmes d'élite de la section de recherches découvrent que la victime a usurpé l'identité d'une autre personne. Mais alors, qui est-il ? Pourquoi a-t-il effectué ce stage au château et qui a tué ce jeune homme au charme ravageur ?