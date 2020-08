Section de recherches - S05 E13 - Une place au soleil (Partie 1)

Ghemara (Kamel Belghazi) et Mathilde (Virginie Caliari) passent des vacances en couple sur l’île de la Réunion. Ghemara surprend Mathilde en voiture avec un jeune homme. Il les prend en filature. Soudain, la voiture qu’il poursuit quitte la route et fait le grand saut dans l’océan… Mathilde va-t-elle s’en sortir indemne ? Qui était cet inconnu qui l’a précipitée dans le vide ? À Bordeaux, Bernier (Xavier Deluc) et le reste de l’équipe sont sous le choc. Rapidement, ils établissent un lien entre cette affaire et celle d’un meurtre non élucidé survenu à Bordeaux trois ans auparavant... Bernier et son équipe s’envolent pour La Réunion…