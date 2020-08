Audrey Baumann, fille de la propriétaire d’un des plus grand haras de la région, débarque sur la carrière en plein entraînement avant de s’effondrer, morte. Audrey est rentrée de l’étranger 6 mois plus tôt, officiellement pour se rapprocher de sa famille. La SR découvre qu’avant de revenir en France, elle a abandonné son fils de 4 ans et surtout qu’elle a caché l’existence de cet enfant à ses proches …