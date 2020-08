Gaëlle Colbert est retrouvée morte sur sa terrasse, la nuque encastrée dans une sculpture. Ses proches ne tarissent pas d’éloges sur Gaëlle dont la capacité à accepter ses 120 kilos et à se moquer des diktats de la beauté suscitaient l’admiration. Mais si la bonne humeur et l’autodérision de Gaëlle n’étaient qu’une façade ? Bernier et son équipe découvrent une réalité à mille lieues de ce que la jeune femme laissait paraître…