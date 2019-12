Section de recherches - S05 E02 - Roman noir (Partie 2)

Le cadavre de Zoé est retrouvé en forêt. L’enquête piétine jusqu’à l’irruption de Fanny Caradec, jeune enquêtrice à la SR de Grenoble et ancienne connaissance de Bernier (Xavier Deluc). Pour elle, aucun doute : le meurtrier de Zoé, c’est Veber (Yves Rénier), le célèbre écrivain qu’elle soupçonne d’un meurtre très similaire dans une autre affaire. La collaboration entre la SR et Fanny est houleuse. Mais les divergences sont balayées quand l’affaire prend une tournure dramatique : un homme a pris dix personnes en otages et donne 2 heures pour qu’on lui livre Veber… Parmi les otages, le procureur et un membre de la SR…