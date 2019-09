Vigile de supermarché, Michel est retrouvé battu à mort sur une plage. La veille, il fêtait avec sa femme et son fils la fin d’une longue période de stress et de tensions après avoir enfin signé un CDI et réussi à garder leur maison. Stupeur à la SR lorsque sa femme découvre que Michel avait démissionné avant la fête. Pourquoi prendre le risque de tout perdre?