Shrek le troisième

Si Shrek a bel et bien épousé l'amour de sa vie, la princesse Fiona, il n'a jamais eu l'intention de quitter son cher marécage et encore moins de devenir roi. Mais voilà, lorsque le père de Fiona meurt, l'étau se resserre et Shrek va devoir faire face à ses obligations... Pourtant, l'ogre ne s'avoue pas vaincu et part à la recherche d'un autre héritier potentiel avec ses fidèles compagnons, L'âne et le Chat Potté. En effet, Arthur, le cousin de Fiona, pourrait bien lui éviter de devenir le prochain souverain du royaume de Fort Fort Lointain avec tous les ennuis qui accompagnent, selon lui, cette fonction...