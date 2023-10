Sous le soleil - S02 E26 - Oui ou non

Laure et Gregory sont sur le point de se marier lorsque Valentine, avec qui Gregory avit eu une aventure, lui annonce qu'elle est enceinte de lui. Laure ne veut plus entendre parler de Greg. Finalement, on découvre que Valentine n'a jamais été encein te, et les jeunes mariés partent en voyage de noce.