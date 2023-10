Sous le soleil - S03 E26 - Coupable ou non coupable

Jessica est obsédée par le fait de trouver l'argent nécessaire pour la caution de Paolo. Caroline et Laure décident de la payer grâce à l'argent de l'assurance reçu suite à l'incendie de la plage. Les tensions au travail sont de plus en plus viole ntes entre Laure et David. Elle se décide à porter plainte.