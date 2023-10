Sous le soleil - S04 E08 - Les démons de Valentine

Valentine qui vient de se faire opérer, a retrouvé sa beauté et son aplomb. Elle se met à sortir tous les soirs, délaissant Alain et son bébé. Il envisage de la quitter et de demander la garde de l'enfant. Folle de rage, elle le menace d'un coutea u en se défendant. Valentine le tient... Pour l'ouverture du club, Marie demande à Jessica de s'occuper de la chorégraphie où elle fait la connaissance d'un jeune danseur qui ne la laisse pas indifférente.