Sous le soleil - S05 E02 - Dans le rôle du père

Clara ne supporte plus de partager Laure avec Benjamin. Elle repousse d'autant plus, lorsque Laure est obligée de s'absenter pour se rendre à un colloque. Le conflit éclate entre eux deux au sujet de Clara. Blandine et Valentine, qui ont ouvert un e boutique de vêtements, prennent Victoria comme modèle contre l'avis d'André, son père. Pour finir, Jessica propose à Victoria de travailler à mi-temps à la plage.