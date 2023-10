Sous le soleil - S05 E03 - Le mariage interdit

Victoria, la fille d'André, n'accepte pas le mariage de son père avec Blandine et refuse de s'y rendre. Elle n'a toujours pas fait le deuil de sa mère et refuse de la voir remplacée. Elle va chercher à empêcher ce mariage par tous les moyens. Elle monte un quiproquo entre André et Blandine qui remet en question leur union. L'affrontement de Victoria avec son père permet de crever l'absès. Pierre, en plein doute, tente un dernier baroud d'honneur avec Blandine. Il est convaincu qu'elle est toujours amoureuse de lui. Il ignore ses projets de remariage et se méprend sur l'attitude de son ex-femme.