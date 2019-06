A- Vincent amoureux de Marion est tenté de lui demander de paratager sa vie. Il subit la pression de son père et d'Alain qui vont tout faire pour qu'il renonce. Marion fuit. Vincent lutte contre les conventions et lui demande de l'épouser. B- Retour de Louis. Lieutenant, il infiltre la mafia en secret de ses amis. Marco qui subit déception amoureuse à cause de marion, perd pied et met en danger louis. Celui-ci l'aide à réagir.